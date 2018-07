Marcelino Toral renova pelo Valência

O Valência comunicou, esta quarta-feira, a renocação de contrato do treinador, Marcelino García Toral.

O técnico espanhol prolongou o vínculo por maus uma temporada, até 30 de junho de 2020, conforme anunciou o clube "che", no site oficial.

Após várias épocas muito negativas, depois do primeiro ano de Nuno Espírito Santo ao comando, Marcelino assumiu o leme, no início da última temporada, e surpreendeu o universo valencianista ao alcançar o quarto lugar da Liga espanhola e as meias-finais da Taça do Rei.

Marcelino falará, na quinta-feira, em conferência de imprensa, a partir das 11h30, sobre o novo contrato.