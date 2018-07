Miguel Cardoso contrata lateral ex-Manchester United

O Nantes, orientado pelo português Miguel Cardoso, anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Fábio da Silva, antigo lateral-direito do Manchester United.

No site oficial, o clube francês comunicou que o internacional brasileiro, de 28 anos, assinou contrato válido por três temporadas. Fábio foi contratado ao Middlesbrough, que representou nas duas últimas épocas.

Antes, alinhara no Cardiff por duas épocas, a primeira por empréstimo do Manchester United, que também já o cedera ao Queens Park Rangers. O United adquiriu-o com apenas 19 anos, em 2009, ao Fluminense.