​Portal das Escolas vai funcionar após fim do prazo para matrículas

O Ministério da Educação anunciou que o Portal das Escolas vai manter-se em funcionamento mesmo após terminar o prazo para as matrículas para o próximo ano letivo.



Numa nota enviada à Renascença, o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues reafirma que o prazo de matrículas termina no terceiro dia útil a seguir à definição da situação escolar do aluno.

No entanto, esclarece a nota, o portal informático vai continuar a funcionar para as situações que sejam necessárias ultimar. Os diretores, também como é habitual, vão ter acesso à plataforma durante os próximos meses, acrescenta.

O esclarecimento surgiu após terem sido relatados vários problemas de funcionamento com o Portal das Escolas. Os diretores de escolas queixam-se de falhas que se agravam quando o período das matrículas está a chegar ao fim.

“Estamos a falar de um problema que persiste todos os anos no sistema educativo nacional. Ou seja, por esta altura, altura de matrículas, em que há uma procura das escolas a uma plataforma que se chama “Portal das Escolas” de facto as coisas não funcionam porque o processo é muito complexo, esta máquina informática é muito lenta, tudo isto associado a uma rede de wi-fi que as escolas têm que é uma rede fraca, que necessita de ser reforçada”, descreve o presidente da Associação de Diretores de Escolas Publicas, Filinto Lima.

Nestas declarações à Renascença, Filinto Lima reconhece que terça-feira foi um de dia pouco normal nas escolas.

“O dia de ontem foi um dia que deu de tudo mas não normalidade nas escolas e os pais, muitos pais, passaram pelo menos a parte da manhã nas escolas dos seus filhos na tentativa de os conseguir matricular”, descreve.