Vitor Hugo Valente: "Em cada 20 jogos empatar um não me agrada"

Vitor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, faz uma previsão do que será a próxima época, no dia em que o clube regularizou a situação contributiva na Autoridade Tributária e Segurança Social e já pode voltar a inscrever jogadores.

“Todos os clubes nesta altura têm obrigações que têm de cumprir, mas ressalvo que era bom que o mal fosse só o Vitória. O Vitória cumpre as suas obrigações como todos, com maior ou menos dificuldade”, afirma.

Em entrevista a Bola Branca, Vitor Hugo Valente reafirma que o Vitória de Setubal não é o único clube em Portugal que tem problemas financeiros. Para o presidente sadino, isso deve-se à discrepância que existe entre os grandes e os restantes clubes, que afeta a competitividade no campeonato português.

“Um clube como o Vitória, e a maior parte dos clubes da I Liga, conseguir em cada 20 jogos empatar um, contra os clubes ditos grandes, não me agrada”, comenta.

Sobre a próxima época, Vitor Hugo Valente vê “uma equipa técnica motivada e competente, jogadores recetivos” e uma massa adepta expectante para que se cumpram os objetivos do clube.

“Claro que o inicio de época, temos que ter mais engenho e imaginação para contratar jogadores que conseguimos contratar, porque no Vitória não se cometem loucuras, isso acabou”, esclarece.