Google paga a maior multa de sempre

A maior multa alguma vez atribuida pela Comissão Europeia foi imposta à multinacional Google. Um ano depois de ter sido sancionada com uma multa de 2.400 milhões de euros, a empresa enfrenta agora uma nova batalha. Em causa estão políticas anticoncorrenciais com o sistema operativo Android, considerado por Bruxelas "um abuso de posição dominante".

Acusada de violar leis de concorrência da União Europeia, a multinacional já reagiu e anunciou que vai recorrer da decisão, afirmando que o sistema operativo gera possibilidade de escolha.

"O Android criou mais escolha para todos, não menos. Um ecossistema vibrante, inovação rápida e queda dos preços são sinais clássicos de uma concorrência robusta. Vamos recorrer da decisão da Comissão", pode ler-se na declaração oficial da empresa.

Quatro em cada cinco smartphones activos no planeta têm sistema Android, fator que, no entender da Comissão Europeia favoreceu o domínio do Google nas pesquisas online nos telemóveis.

Há um ano, a 27 de junho de 2017, a empresa foi acusada de abusar "do domínio do mercado como motor de busca" para promover "os seus próprios serviços de compras".