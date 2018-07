Jaime Magalhães apoia Sérgio e lembra Benfica. "FC Porto não pode dormir à sombra da bananeira"

Jaime Magalhães, ex-capitão do FC Porto, acredita que os alertas lançados por Sérgio Conceição, após a derrota dos dragões em Portimão, na terça-feira, em contexto de pré-época, não podem cair em saco roto.

Em declarações a Bola Branca, o antigo internacional português dá como exemplo a confiança excessiva do Benfica após a conquista do tetra, na época passada, e que terminou com o falhanço do inédito penta. Jaime Magalhães sublinha que o Porto precisa de continuar a ganhar, não deixando de estar atento ao que se passa na Luz e em Alvalade:

"Partimos como favoritos, somos campeões. Os rivais estão a reforçar-se com bons jogadores e nós não podemos ficar para trás, à sombra da bananeira. É isso que Sérgio tem de fazer, os nossos diretores têm de pensar que temos de ter uma equipa forte a nível interno e externo. Não podemos ter equipa só para ganhar aqui uns campeonatos, temos de pensar que fomos campeões europeus duas vezes e campeões do mundo. Por isso, temos que pensar que podemos voltar a ser campeões".

Este é, aliás, o motivo pelo qual, após o final do jogo de Portimão, o treinador do dragões clamou por reforços. Jaime Magalhães, compreende e concorda, explicando que os alertas são "para toda a gente, para os jogadores e para quem está na direção". "Os jogadores têm que trabalhar bem todos os dias para conseguir um lugar na equipa, não é estarem no Porto com um contrato de três anos e pronto", acrescenta.