Raptors perto de trocar DeRozan por Leonard com os Spurs

Os Toronto Raptors estão muito perto de assegurar a contratação de Kawhi Leonard junto dos San Antonio Spurs já esta quarta-feira, em pacote de troca que envolverá DeMar DeRozan, avança a "ESPN".

Segundo fontes da NBA, Toronto e San Antonio têm estado em diálogo durante as últimas duas semanas e o acordo está iminente, no entanto, Leonard e DeRozan não têm mostrado entusiasmo perante a troca.

Ainda de acordo com a "ESPN", o diretor de basquetebol dos Raptors, Masai Ujiri, está convencido que conseguirá contratar e, no final da próxima temporada, quando o jogador for agente livre, convencer Leonard a voltar a assinar pela "franchise". Toronto estaria disponível a oferecer 190 milhões de dólares em cinco anos ao extremo de 27 anos.

Se Leonard deixasse os Raptors, no final da época, poderia assinar um contrato de 141 milhões por quatro anos com uma equipa que tivesse o espaço salarial necessário. A intenção do jogador, diz a "ESPN", é assinar pelos Los Angeles Lakers, como agente livre, no próximo verão.

DeRozan tem três anos e 83 milhões de dólares restantes no contrato, incluindo uma opção de rescisão antecipada para a temporada 2020/21.