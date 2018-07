636 dias depois, Santi Cazorla voltou a jogar futebol

Santi Cazorla voltou a disputar um jogo de futebol 636 dias depois, na terça-feira. O internacional espanhol tem tido uma carreira praguejada por lesões e a última arredou-o da competição durante dois anos.

Foi no primeiro jogo de pré-época do Villarreal, que resultou em empate (1-1) diante do Hércules, que o médio de 33 anos voltou a sentir o que é estar dentro das quatro linhas. Sob fortíssimo aplauso do público, Cazorla entrou aos 57 minutos para o lugar de Ramiro Guerra, com o "12" nas costas.

Cazorla regressou ao Villarreal, clube que o lançou no futebol sénior, depois de um longo calvário com lesões que o impediu de prosseguir carreira no Arsenal, onde estava há seis temporadas. Além dos "gunners" e do "submarino amarelo", o médio representou Huelva e Málaga.