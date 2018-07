Vindima de 2018 vai dar 116 mil pipas de vinho do Porto

A Região Demarcada do Douro vai transformar 116 mil pipas de mosto em vinho do Porto, na vindima deste ano, menos duas mil do que na anterior campanha.

A decisão saiu da reunião do conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), que fixou o número de pipas (550 litros cada) a beneficiar. O benefício é a quantidade de mosto que cada vitivinicultor pode destinar à produção de vinho do Porto.

Em 2017, foram transformadas 118 mil pipas de Porto na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo.

Segundo o presidente do IVDP, Manuel Cabral, a “ligeira diminuição” de benefício justifica-se “pela ligeira diminuição da quantidade de vinho do Porto vendido e pelo aumento dos 'stocks'”. A decisão foi “tomada por unanimidade”, por parte da produção e do comércio, que estão representados no conselho interprofissional.

António Saraiva, da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), afirma que “o benefício, mais uma vez, foi obtido por consenso da região”, realçando que a diminuição, em relação ao ano anterior, “justifica-se, porque as vendas não estão a evoluir positivamente e não se poderia agir de outra maneira”.

A produção, representada por António Lencastre, da Federação Renovação Douro – Casa do Douro, considera que este é o “benefício que a região precisa”.

“A produção baseia-se em saldos de capacidade de venda, ou seja, que vinho não foi vendido no ano passado. Como não foi vendido bastante vinho o ano passado, não podíamos deixar engordar os saldos da capacidade de venda”, afirma.

O benefício é considerado pelos vitivinicultores do Douro como a sua “maior fonte de receita”, chegando a representar, em alguns acasos, “100% do rendimento”.

Para se fixar o benefício, são avaliados vários parâmetros, como as previsões de produção, as expectativas de comercialização e os níveis de "stock".