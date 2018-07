Benfica ofereceu sete milhões de euros por Gabriel

O Benfica fez uma proposta de sete milhões de euros ao Leganés por Gabriel, adianta o jornal "O Jogo", esta quarta-feira. O reforço do setor intermediário continua a ser prioridade e o médio brasileiro é opção.

Os encarnados estão interessados no médio de 24 anos, que brilhou, nas últimas três épocas, ao serviço do clube do principal escalão do futebol espanhol. Gabriel Appelt chegou à Europa com somente 17 anos, pela mão da Juventus. Não chegou a afirmar-se na "Vecchia Signora", tendo sido emprestado consecutivamente a Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno, até ir parar ao Leganés, também a título de cedência.

Em Espanha, Gabriel convenceu e levou o Lega a despender um milhão de euros na sua contratação. No total das três temporadas com o azul e branco do clube de Madrid, o médio marcou 19 golos em 101 jogos.

O interesse do Benfica em Gabriel, que até já leva a braçadeira de capitão do Leganés, é elevado e já houve proposta, diz "O Jogo". Resta esperar pela resposta do clube espanhol e pode ser que haja negócio.