Sérgio zangado e Jesus (em duplicado) ainda afectado

"Sérgio exige armas" é a manchete de O Jogo, que amplia, assim, a insatisfação do treinador do FC Porto perante a falta de reforços.

Jorge Jesus deu duas entrevista e A Bola reclama para si "a primeira grande entrevista" do antigo técnico do Sporting. "Jesus confessa-se" é o título em destaque. A outra entrevista de Jesus foi à CMTV e está no topo da primeira página do Record. "Jesus abre o livro", lê-se.

O desportivo da Cofina destaca, também, dois possíveis reforços do Sporting: "Slimani e Javi na mesa do leão."

"Gabriel é o alvo de Vieira" é outro título na primeira página de O Jogo, que revela o interesse do Benfica no jogador do Leganés.

"Águias suspeitam de Liga e FPF" é outro destaque do diário A Bola, sobre a revelação pública de contratos de reforços do Benfica.