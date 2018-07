"Mamma Mia". Cher anuncia álbum de homenagem aos Abba

A cantora Cher anunciou que vai lançar um álbum inteiramente dedicado a versões dos Abba, depois do seu papel no filme “Mamma Mia! Here We Go Again” que está a chegar aos cinemas de todo o mundo.

Em declarações ao “Today Show”, a artista de 72 anos conta que a ideia surgiu na sequência da rodagem do filme.

“Depois de ter cantado ‘Fernando’ no filme, pensei que seria divertido fazer um disco com músicas dos Abba e então fiz.”

Cher explica que não se colou aos temas originais da banda sueca, mas optou por interpretá-los “de uma maneira diferente”, com o seu cunho pessoal.

A cantora faz parte do elenco da sequela “Mamma Mia! Here We Go Again”, que chega esta semana aos cinemas.

Cher faz de mãe da personagem interpretada por Meryl Streep. Canta o tema “Fernando” em dueto com Andy Garcia, que veste a pele de um gerente de hotel.