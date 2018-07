Joel dá vitória ao Marítimo sobre o Louletano

O Marítimo derrotou o Louletano, esta terça-feira, por 3-0, no penúltimo jogo dos insulares no estágio de pré-época em Lagoa, no Algarve.

Joel, que terminara a última época em grande, "bisou" na partida, aos 23 e 25 minutos. Correa completou o marcador ao minuto 65.

O último jogo de preparação dos maritimistas, no Algarve, está marcado para quarta-feira, às 10h00, diante do Peterborough, de Inglaterra.