Bissouma foi apontado ao Porto, mas assinou pelo Brighton

O Brighton & Hove Albion oficializou, esta terça-feira, a contratação de Yves Bissouma ao Lille. O médio maliano foi apontado ao FC Porto, nas duas últimas janelas de mercado, mas seguiu para a Premier League.

Conforme informa o site oficial do clube inglês, o internacional maliano, de 21 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2023. Trata-se do sexto reforço de verão do Albion.

Bissouma representou o Lille durante duas temporadas, durante as quais disputou 55 partidas. Na última época, em 28 jogos, marcou três golos.