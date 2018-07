Patrick Vieira troca Benfica pelo Santa Clara

Bem vindo Patrick Vieira! Patrick Vieira, o lateral direito (Não o antigo médio que passou pelo Arsenal e que agora treina o Nice- Escusez-moi), é reforço do CD Santa Clara para as próximas duas temporadas. https://t.co/Iyblr6CUF2 #AçoresDePrimeira pic.twitter.com/oDxR7y4yhc

O Santa Clara oficializou, esta terça-feira, a contratação de Patrick Vieira. O lateral-direito brasileiro, de 27 anos, desvinculou-se do Benfica, para assinar contrato válido por duas temporadas com o clube açoreano.

Na última época, Patrick esteve emprestado, pelas águias, ao Vitória de Setúbal. Em 19 jogos, marcou dois golos e ajudou os sadinos a manter-se na I Liga. Nas duas temporadas anteriores, representara o Marítimo.

Nas redes sociais, na publicação em que anunciou a contratação do defesa, o Santa Clara brincou com o facto de Patrick Vieira ter o mesmo nome do médio francês que brilhou no Arsenal e, agora, treina o Nice.

Ainda esta terça-feira, o Santa Clara bateu o Arouca, em jogo particular de pré-época, por 2-1, no Estádio Municipal de Vila Meã.