Porto contrata avançado para a equipa B

O FC Porto comunicou, esta terça-feira, a contratação de Marius Mouandilmadji, avançado de 20 anos que reforçará o plantel da equipa B.

No site oficial, os dragões informaram que o melhor marcador da última edição da Liga dos Camarões, com 18 golos pelo Cotton Sport, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2022. O Porto é a primeira experiência na Europa do jovem natural do Chade.

“Conheço muito bem o FC Porto, sei que é um grande clube na Europa. Muitos grandes jogadores passaram por cá e tem um grande treinador como o Sérgio Conceição. Foi um dos motivos para vir para cá”, explicou Marius, em declarações ao site portista, que apenas prometeu muito trabalho, para se conseguir adaptar e "crescer com a equipa".