"Nelson Mandela foi líder pelo exemplo”

17 jul, 2018 - 22:52 • Entrevista moderada por José Pedro Frazão e Ana Galvão

O centenário do nascimento de Nelson Mandela assinala-se esta quarta-feira, em todo o mundo. A importância do símbolo da luta contra o “apartheid” para a história da Humanidade esteve em análise na Tarde da Renascença, com Eugénia Quaresma, diretora do Secretariado Nacional da Mobilidade Humana e da Obra Católica Portuguesa de Migrações, membro do projecto Academia de Líderes Ubuntu, uma filosofia de vida e uma maneira de estar inspirada em Mandela.