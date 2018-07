Sérgio Conceição: "Há meia-dúzia de jogadores que não têm capacidade para jogar no Porto"

Sérgio Conceição disparou contra todos os lados, após a derrota do FC Porto diante do Portimonense, por 2-1, esta terça-feira.

"Há meia-dúzia de jogadores que não têm capacidade para jogar no FC Porto. É visível", atirou o técnico portista, ao Porto Canal. "Acabei com a linha defensiva com o Oleg da equipa B, com Mikel a central, com o Leite que vem da equipa B e com o Janko. Na segunda parte, o nosso meio-campo foi o Ewerton, o Bruno Costa, o André Pereira. Jogadores que vêm da equipa B e emprestados. Precisamos de soluções. É essa a verdade. Não posso escamotear esse facto", acrescentou.



