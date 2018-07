Porto sofre primeiro desaire da pré-época frente ao Portimonense

O primeiro teste à porta aberta da pré-época do FC Porto não correu bem. Os dragões perderam, esta terça-feira, diante do Portimonense, por 2-1.

Os erros defensivos e a falta de eficácia ofensiva puniram os dragões. Após ficar muito perto, em alguns lances, de inaugurar o marcador, o conjunto de Sérgio Conceição sofreu dois golos em três minutos.

Ao minuto 42, Pires surgiu isolado na cara de Casillas e atirou de trivela para o fundo das redes. Aos 44, Tabata desmarcou-se e, sozinho perante Casillas, desviou para o segundo. Lances consecutivos em que a defesa portista deixou avançados isolados na cara do guarda-redes.

No reatamento, já com muitas substituições, André Pereira atirou ao poste, aos 51 minutos. O Porto, apesar das alterações continuarem a fluir, manteve-se por cima e, aos 82 minutos, André Pereira desfez, enfim, a resistência algarvia, com um golo "made in" Porto B. Oleg cruzou desde a esquerda e o avançado estava no sítio certo para fazer o golo. O jovem formado nas escolas azuis e brancas já leva cinco golos, na pré-época.

Ao minuto 89, o Porto podia ter empatado, no entanto, na cara de Léo, que substituíra Ricardo Ferreira na baliza, Adrián permitiu a defesa.