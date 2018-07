Mini-tsunami mata turista em Maiorca

Um turista alemão morreu segunda-feira, em Maiorca, arrastado pelo que poderá ter sido um mini-tsunami, avança a imprensa espanhola.



O homem, de 53 anos, estava com a mulher e dois filhos quando foi surpreendido por uma "rissaga" ou tsunami meteorológico.

Os dois filhos com cerca de oito anos também foram arrastados pela força do mar. A mãe conseguiu salvar a filha e pediu ajuda aos vizinhos, que resgataram o menino com a ajuda de uma canoa.