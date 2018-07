Peseiro cauteloso na composição do plantel para não "hipotecar o futuro do Sporting"

José Peseiro pede aos adeptos do Sporting que tenham paciência, sem detrimento da ambição e exigência, para com uma equipa que está a dar os primeiros passos num contexto adverso e de decisões difíceis.

"O mais importante neste momento é a forma como estamos a fazer as coisas. Ser assertivos nas escolhas, perceber o que é necessário. Podíamos já ter resolvido algumas coisas mas se calhar podíamos impedir outras", assinalou o técnico leonino, à Sporting TV.

Peseiro admitiu que "gostaria que o grupo estivesse fechado", até porque, quanto mais depressa isso acontecer, "mais e melhores resultados" se conseguirão e com maior velocidade. "Mas podia hipotecar outras coisas. Não queremos hipotecar o futuro do Sporting", salientou.

O treinador explicou que já podia ter contratado jogadores para as posições dos jogadores que podem regressar, mas preferiu esperar para perceber quem o fará: "Regressou o Bruno Fernandes e é bom que venha a regressar mais algum. Este tempo que temos levado poderá de alguma forma prejudicar o trabalho que queremos desenvolver, mas pode beneficiar naquilo que é termos jogadores de nível, que conhecem o Sporting, que querem voltar porque gostam do Sporting e criarmos uma equipa que pode não estar a tope na próxima semana, mas queremos estar muito bem no primeiro jogo contra o Moreirense".

Peseiro pede, assim, a compreensão dos adeptos. "Esperemos que a massa associativa compreenda como estamos. Nós queremos exigência e responsabilidade, mas percebam que temos de estar rotinados. É essencial que à volta da equipa de futebol criar um clima de confiança, estabilidade e serenidade. É o momento ideal para mostrar num grupo de jogadores e numa estrutura em que acredito muito", frisou.