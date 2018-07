Catarina Martins emocionada no adeus a João Semedo

João Semedo foi um "homem extraordinariamente generoso e combativo até ao fim" pelas causas em que acreditava, ficando na história da democracia, afirma a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins.



"O João Semedo vai-nos fazer seguramente muita falta, foi um homem combativo até ao fim pelas causas em que acreditava todos os dias, extraordinariamente generoso e ficará, seguramente, na história de avanço da nossa democracia", afirmou à chegada ao velório do antigo dirigente do BE, que morreu esta terça-feira, aos 67 anos, vítima de cancro.

Visivelmente emocionada, a bloquista referiu que João Semedo deixa a responsabilidade de continuar o seu trabalho nas causas que continuava a abraçar e, naquelas, que ainda estão por fazer. "Estamos cá para isso", acrescentou.

Segundo Catarina Martins, a história da democracia está ligada a João Semedo não só porque começou muito jovem a ser ativista contra o fascismo, mas porque foi um construtor do Estado Social.

"Foi, enquanto homem político, nas responsabilidades que assumiu primeiro no PCP e, mais tarde, no BE, mas também por aquilo que fez enquanto homem na sua profissão, na forma como alterou a forma como o Serviço Nacional de Saúde trabalha e como lida com os mais vulneráveis dos vulneráveis", realçou.

A coordenador do BE enalteceu ainda a história de João Semedo como estando ligada às coisas "mais bonitas da democracia, às causas todas e à generosidade".

Dizendo estar-lhe "pessoalmente agradecida", Catarina Martins reforçou que lhe faltou, "sobretudo, um amigo".

O velório do ex-coordenador bloquista realiza-se esta tarde, na Cooperativa Árvore, no Porto.

O funeral de João Semedo sairá na quarta-feira, pelas 13:30, da Cooperativa Árvore em direção ao cemitério do Prado do Repouso, no Porto.

Após 30 anos de militância no PCP, João Semedo aderiu ao BE em 04 de abril de 2007, apesar da aproximação ao partido ter acontecido três anos antes, quando integrou, enquanto independente, as listas bloquistas às eleições europeias de 2004, a convite de um dos fundadores do Bloco Miguel Portas.

Após a saída de Francisco Louçã de líder do partido, entre 2012 e 2014, João Semedo assumiu a coordenação, em conjunto com Catarina Martins, numa solução de liderança bicéfala que os bloquistas viriam a abandonar.

Para lá de décadas de intervenção política, a atividade cívica de João Semedo foi multifacetada e incluiu, entre muitas outras, a participação nas campanhas de alfabetização pós-25 de Abril, a intervenção na Cooperativa Árvore, na direção do FITEI, na Universidade Popular e na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte.

O ex-coordenador do BE e médico teve uma vida marcada pela política e participação cívica, tendo as duas últimas lutas sido a despenalização da eutanásia e a defesa do Serviço Nacional de Saúde.

A batalha de João Semedo contra o cancro começou em 2015, quando renunciou ao mandato de deputado da Assembleia da República que exercia desde 2006.