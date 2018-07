Varandas deseja que Bas Dost siga o exemplo de Bruno Fernandes

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, espera que Bas Dost siga o exemplo de Bruno Fernandes e também volte ao clube, depois de ter rescindido contrato de forma unilateral e com justa causa.

"Bruno Fernandes deu um passo extremamente importante. Se Bas Dost o acompanhar, é uma grande notícia para o Sporting. Regressa um grande jogador, um grande profissional. Não sei se isto se vai realmente consumar ou não. Ficaria muito feliz como sócio, como atual candidato e como futuro presidente do Sporting", afirmou o ex-diretor clínico dos leões, durante a apresentação do programa "Mobilizar Mulheres para um Sporting mais Inclusivo" e das listas aos órgãos sociais do clube.

Varandas vê o Sporting a evoluir de forma positiva, durante a pré-época, apesar de um ou outro resultado menos satisfatório: "É um Sporting normal para esta fase da pré-época. Já vi muitas pré-épocas, já fiz parte de muitas. Muito mais que os resultados interessa ver a equipa a crescer em termos de dinâmica de jogo. Estou feliz e estou muito confiante. Apelo aos sportinguistas para confiarem na minha confiança".

Sem falar de outras candidaturas, Varandas acredita que os sócios percebem que a sua é a candidatura: "Não tenho dúvidas em relação a isso. Se vamos acabar com duas candidaturas, três, sete ou oito é-me indiferente. A nossa está lançada, forte e cada vez mais dinâmica".