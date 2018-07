Boavista vende Renato Santos ao Málaga

O Boavista anunciou, esta terça-feira, a venda de Renato Santos ao Málaga.

Em comunicado no Facebook, o clube axadrezado explicou que "chegou a um princípio de acordo" para a transferência de 100% dos direitos desportivos e de 60% dos direitos económicos do extremo português. Ou seja, o Boavista fica com 40% do passe do jogador. O Málaga confirmou o acordo e informou que Renato assinou contrato até 2021, depois de completar exames médicos. Nenhum dos clubes adiantou valores.

Será a primeira experiência do jogador de 26 anos no estrangeiro. Renato Santos foi formado no Estarreja e no Sporting e representou Moreirense, Desportivo das Aves, Rio Ave e Tondela, antes de rumar ao Bessa.

Nas três temporadas em que representou o Boavista, Renato Santos marcou 14 golos em 91 jogos. Será apresentado como jogador do clube recém-despromovido à II Liga espanhola na quarta-feira, às 10h30.