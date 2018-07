Sobe para 37 o número de detidos pelas agressões na Academia do Sporting

A polícia deteve, esta terça-feira, mais um suspeito de envolvimento no ataque à Academia do Sporting, em Alcochete. Segundo o "Diário de Notícias", o 37.º suspeito detido chama-se Hugo Manuel Silva Ribeiro.

Os factos remontam a 15 de março, quando um grupo de cerca de 40 adeptos encapuzados, supostamente afetos ao Sporting, invadiu a Academia leonina e agrediu jogadores e equipa técnica. A detenção desta terça-feira decorreu na Charneca da Caparica, a sul do Tejo.

Ainda conforme o "DN", Hugo Reis vai pernoitar, na noite de terça para quarta-feira, nos calabouços do Comando da Polícia de Segurança Pública, em Moscavide. Na manhã de quarta-feira, será presente ao juiz que ouviu os restantes 36 suspeitos, no Tribunal do Barreiro. Diz o "DN" que o Ministério Público pede prisão preventiva para Hugo Ribeiro.