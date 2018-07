Promessa de William. "Se ganhar a Liga Europa, tiro o bigode"

William Carvalho corta o bigode se vencer a Liga Europa com o Bétis. O médio contratado ao Sporting foi apresentado, esta terça-feira, e admitiu que a decisão de assinar pelo clube espanhol não foi fácil.

"Foi uma decisão muito difícil. Pensei muito e falei muito com a minha família, que me apoiou nesta decisão. Quero demonstrar em campo, aos adeptos, toda a confiança que depositaram em mim. Senti o carinho dos adeptos desde o primeiro momento", afirmou o internacional português, em conferência de imprensa, aproveitando para agradecer aos responsáveis do clube, que nunca desistiram da sua contratação.

William falou do projeto "muito ambicioso" do clube e salientou ter a esperança de "poder contribuir para que tudo seja igual ou melhor que o ano passado", em que o Bétis se qualificou para a Liga Europa.

O ex-Sporting confessou ter falado com Joel Campbell e Piccini, dois companheiros que teve no Sporting, sobre o Bétis e sobre a Liga espanhola. Responderam-lhe que iria para "uma equipa muito grande", que gosta de jogar como ele, "com posse de bola". Além disso, disseram-lhe que a LaLiga é "mais competitiva" que o campeonato português.

"Joga-se contra os melhores do mundo e vou dar a experiência que tenho em prol da equipa. Sei que é um campeonato muito difícil, mas estou preparado para este desafio", sublinhou o médio de 26 anos.

A fechar, William Carvalho fez uma promessa especial: "Se ganhar a Liga Europa com o Bétis, tiro o bigode. Já não me vejo sem ter o bigode".