Nuno Espírito Santo e Premier League foram cruciais para Patrício rumar ao Wolves

Rui Patrício está entusiasmado por poder jogar na Premier League, "a maior liga do mundo", à boleia do Wolverhampton. O guarda-redes contratado ao Sporting deu uma entrevista aos canais do clube inglês.

Patrício assumiu que optou pelo Wolves pelo projeto que o clube tem para o presente e para o futuro. "É sem dúvida um projeto interessante e estou entusiasmado para começar a treinar e a jogar, ainda mais na Premier League, que é a maior liga do mundo. É um desafio muito bom e quero aproveitar ao máximo a oportunidade", afirmou.

Nuno Espírito Santo, treinador que Rui Patrício já conhece "há alguns anos", foi "peça fundamental" e um dos "motivos fortes" para a assinatura do guardião pelo Wolves. O facto de haver um batalhão de portugueses no clube também ajuda, mas não só: "Vai ajudar porque me vão dizendo como as coisas funcionam. Mas o mais importante é eu adaptar-me ao novo clube. Eu é que sou novo aqui e vou ter de me adaptar. Vou ter a ajuda dos portugueses e dos outros que cá estão".

Patrício reiterou que o que mais o cativa neste novo desafio é a Premier League, "a melhor do mundo" e um "desafio muito grande" que o guarda-redes quer "aproveitar ao máximo". O objetivo, em Inglaterra, é só um.

"Vitórias, é para isso que trabalhamos. Só com vitórias é que nos sentimos bem. Temos de saber viver com as derrotas, mas o mais importante é lutarmos sempre pelas vitórias. É isso que vamos fazer ao longo da temporada. Vamos tentar estar no melhor lugar possível, que é lá em cima. É por isso que todos ambicionamos. Tem de começar pelo apoio dos adeptos, mas também pela estrutura e ambição de querer ficar lá em cima. A ambição é das coisas mais importantes", salientou.