Obama dá recado a Trump e alerta para perigo das “políticas do homem forte”

Barack Obama alerta o mundo para perigo das “políticas do homem forte”. O antigo presidente norte-americano falou um dia depois da cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin.



“Olhem à vossa volta. As políticas do homem forte estão a crescer subitamente. As eleições e a pretensão de democracia são mantidas, na sua forma, mas quem está no poder procura minar as instituições e normas que dão significado à democracia”, disse Obama na África do Sul, num evento que assinalou o centenário do nascimento de Nelson Mandela.

O antecessor de Donald Trump considera que os tempos atuais são “estranhos e incertos” e todos os dias há “notícias perturbadoras”.

Sem nunca referir o nome de Trump, disse que os políticos que abraçam “a política do medo, ressentimento e de trincheira” estão a desvalorizar o sistema internacional que garantiu a paz desde a II Guerra Mundial.

Obama alerta para o crescimento do nacionalismo, da xenofobia e discriminação nos Estados Unidos e no resto do mundo e defende a democracia, a diversidade e a ordem internacional liberal.