Ministro da Defesa desconhece "alegada discrepância" sobre armas furtadas em Tancos

O ministro da Defesa afirmou esta terça-feira no Parlamento que não teve conhecimento da "alegada discrepância" quanto à recuperação do material militar furtado em Tancos e que aguarda "calmamente" uma "aclaração" por parte do Ministério Público.

"Obviamente não tive conhecimento dessa alegada discrepância", referiu José Azeredo Lopes, em resposta ao deputado do PSD Pedro Roque, numa audição na comissão parlamentar de Defesa Nacional.



O ministro da tutela sustentou que "o bom senso político obriga" a que se espere "calmamente que essa aclaração venha a verificar-se, ou seja, que se venha a saber e, se sim, porque é que se verifica uma alegada discrepância quanto àquilo que foi recuperado".



O deputado do PSD Pedro Roque referiu-se a notícias do jornal Expresso deste sábado, dizendo que "continua a monte e à solta" material furtado em Tancos que "aparentemente todos julgavam" que tinha sido recuperado, já que em outubro foi divulgado que todo o material tinha sido encontrado "à exceção de munições de 9 mm".



"Não é aceitável que, durante este tempo, o Governo continue aos papéis sem perceber bem o que se passou", acusou o social democrata. "A ação do ministro continua a ser vista com ligeireza, de modo algo descuidado e até com sobranceria."