Yuri Ribeiro sente que nem sequer saiu do Benfica

Yuri Ribeiro está em casa no Benfica e, apesar do empréstimo ao Rio Ave, na última época, sente que nunca deixou, sequer, o reduto da águia.

"Estou muito contente por estar aqui. Prece que nunca saí do Benfica. É de facto um enorme clube, o clube do meu coração", afirmou o lateral-esquerdo, à margem do treino no estágio encarnado no St. George's Park.

Yuri voltou de empréstimo para tentar afirmar-se com a camisola do Benfica. Durante a pré-época, procura "melhorar a cada dia" com a ajuda dos colegas e "ajudar a equipa para conseguir alcançar os objetivos".

O primeiro objetivo do Benfica, para a nova época, é a fase de grupos da Liga dos Campeões. Para isso, os duelos com Sevilha, Dortmund e Juventus, da International Champions Cup, serão bons treinos.

"Sabemos que vamos defrontar equipas de grande qualidade. Na pré-época, pretendemos defrontar as melhores equipas e é assim que nos vamos preparar, sabendo que temos de dar o melhor de nós para conseguimos estar preparados para esses jogos", ditou Yuri.