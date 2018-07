Criança em estado grave após ficar presa em filtro de piscina

Uma criança ficou presa no filtro de uma piscina, em Azeitão, no distrito de Setúbal, e foi hospitalizada em estado considerado grave.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações, contactada pela Renascença, a criança de sete anos, de nacionalidade belga, foi transportada para o Hospital pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa.

A mesma fonte desconhece as circunstâncias em que a criança ficou presa no filtro da piscina, localizada numa casa de turismo rural.

O alerta foi dado às 13h45 e a criança foi resgatada pelas 14h06.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, Palhas Lourenço, a criança, que estava presa por um braço no ralo de aspiração da piscina, foi retirada por dois elementos dos bombeiros depois de se ter procedido ao arrombamento das instalações do sistema de bombagem.



A criança, que terá estado submersa mais de 20 minutos, foi alvo de várias manobras de suporte de vida e tinha sinais vitais quando chegou a equipa de emergência médica, que a encaminhou para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários e Sapadores de Setúbal, GNR e INEM, com um total de 15 operacionais apoiados por seis viaturas.

[notícia atualizada às 20h11]