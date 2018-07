Pedro Sousa está na segunda ronda do ATP 250 de Bastad

O tenista português Pedro Sousa assegurou, esta terça-feira, a passagem à segunda ronda do ATP 250 de Bastad, o Open da Suécia.

No duelo da ronda de abertura do torneio, o número três nacional, 136.º do "ranking" ATP, despachou o romeno Radu Albot, número 93 da hierarquia mundial, em somente dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-3.

Em competição pontuável para o circuito ATP e que conta com tenistas do "top-20" global, como Diego Schwartzman, Fabio Fognini ou Pablo Carreño Busta, Pedro Sousa terá oportunidade de se mostrar à altura da competição já na quarta-feira. Para as 12h40, está marcado o duelo entre o português e o espanhol Fernando Verdasco, número 33 do "ranking" e antigo número sete, que defende o estatuto de quinto cabeça-de-série.

Gastão Elias desistiu do torneio sueco minutos antes de entrar em "court". O número dois português e 126.º ATP ia defrontar o argentino Juan Ignacio Londero, oriundo do "qualifying", mas abdicou devido a lesão.

[notícia atualizada às 16h56]