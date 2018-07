Fernando Santos admite desilusão no Mundial: "Não atingimos o que ambicionávamos"

Fernando Santos admitiu, esta terça-feira num evento da Federação, que não ficou agradado com o percurso da seleção portuguesa no Mundial 2018.

"Não atingimos o que ambicionávamos. Tinha dito que o mínimo era passar os grupos, mas a nossa perspetiva era diferente. Pensei na reação das pessoas, e foi impressionante. A primeira vez que me abordaram pensei que iriam estar chateados, mas deram-me os parabéns", começou por dizer o selecionador.

Fernando Santos acredita que a vitória da França foi merecida: "Ganha sempre quem merece. Há sempre a discussão com o 'se', mas isso não resulta em nada. O futebol é um jogo de erro e a França errou menos vezes e venceu. Está de parabéns por isso".

O selecionador recusou falar de uma "renovação" da seleção para o EURO 2020: "Não adianta pensar já na fase final do Europeu, há uma fase de qualificação e há que trabalhar para lá chegar. Não pensamos em 'caras novas', isto não é uma coleção que se faz. Há um ciclo normal de evolução das equipas. A idade no futebol tem esse peso porque a forma física depende do organismo, e a idade vai limitando as capacidades".

Para o futuro, Fernando Santos deixou um desejo: "Vamos continuar a trabalhar para ter uma seleção muito forte. Se voltarmos a repetir o registo de apenas duas derrotas em 33 jogos, vamos ter grandes alegrias, e é isso que eu desejo".