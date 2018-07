Incêndios. 2018 é quarto ano com menos fogos e o segundo com menos área ardida numa década

17 jul, 2018 - 16:10

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, deflagraram 6.035 incêndios, entre 1 de janeiro e 15 de julho, menos 2.624 do que no mesmo período de 2017.