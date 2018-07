Sabe o que é música mecânica? Pode descobri-la no Museu do Fado até setembro

Como é que se ouvia música há cerca de 200 anos? A resposta a esta pergunta pode agora ser encontrada no Museu do Fado, em Lisboa, na exposição "O Maravilhoso Mundo da Música Mecânica", uma mostra de cerca de 50 peças da coleção de Luís Cangueiro.

Em dois pisos do museu há de tudo um pouco, desde caixas de música e pianolas mecânicas a realejos, gramafones e outras peças curiosas que foram sendo recuperadas por Luis Cangueiro, um espólio de 600 peças que guarda no Museu da Música Mecânica, no Pinhal Novo.

“Esta exposição resulta de uma parceria entre os dois museus, o Museu da Música Mecânica é um espaço de encantamento”, revela à Renascença Sara Pereira, diretora do Museu do Fado que, com Luis Cangueiro, assina a curadoria desta exposição.

Muitos dos objetos expostos são, além de caixas de música, decorativos. Exemplo disso é um quadro com uma paisagem onde as rodas das azenhas e o moinho de vento se movem ao som da música de um pequeno cilindro metálico.

Esse é só um dos vários exemplos únicos que integram este “Maravilhoso Mundo da Música Mecânica". Outro deles é um álbum de fotografias familiar que guarda no seu interior um mecanismo melódico, uma forma de ter música em casa sem que se soubesse música ou se tivesse uma orquestra por perto.

Sara Pereira diz que, na exposição, “temos o som a imitar os reportórios de melodias populares, de hinos, valsas, tangos, peças de música erudita, mas dispensando a formação musical ou a execução artística”.

Uma das revelações desta exposição patente no Museu do Fado até 30 de setembro, é o reportório de fado. “São fados instrumentais, muitos são fados do teatro de revista sobretudo no reportório do piano automático em rolos de papel perfurado. Temos fado em discos de cartão perfurado, em disco de metal com 60 centímetros de diâmetro. Há fados da autoria de João Maria dos Anjos, Ambrósio Fernandes da Maia, Rey Colaço entre outros. Neste universo curiosíssimo há também fado de Coimbra.”

Os fados destas máquinas de música serão lançados em disco em setembro, uma parceria entre o Museu do Fado e o Museu da Música Mecânica, que vão editar 25 faixas gravadas em 15 máquinas.

A exposição "O Maravilhoso Mundo da Música Mecânica" pode ser visitado de terça a domingo no Museu do Fado, em Lisboa, entre as 10h e as 18h. O bilhete custa 5 euros e permite ainda o acesso à exposição permanente do museu.