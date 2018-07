Parlamento chumba proposta para acabar com a sobretaxa dos combustíveis

O Parlamento chumbou esta terça-feira, na especialidade, o projeto de lei do CDS que propunha o fim da sobretaxa ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), com os votos do Partido Socialista (PS), do PCP e do Bloco de Esquerda.

Apenas o PSD e o CDS votaram favoravelmente as propostas que poriam fim ao imposto adicional criado em 2016.

Recorde-se que, em junho, o PCP tinha viabilizado a proposta do CDS para pôr fim ao adicional sobre o ISP, abstendo-se na votação que viu o projeto de lei ser aprovado na generalidade. com os votos a favor do CDS, do PSD e do PAN e com as abstenções da bancada comunista, d'Os Verdes e do Bloco de Esquerda. O PS foi o único a votar contra.

Na altura, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Nunes, alertou os deputados para os perigos para as contas públicas de se acabar com a sobretaxa.

"A perda de receita fiscal associada às iniciativas em questão coloca um problema de sustentabilidade das nossas contas públicas", declarou. "Trata-se de uma perda de receita considerável que importa que todos tenhamos presente, porque todos temos muito presentes os esforços dos últimos anos que nos permitiram evitar as sanções da UE, sair do procedimento por défice excessivo, diminuir os custos de financiamento da República e ter uma trajetória de reposição de rendimentos, diminuição de impostos diretos e reposição de direitos."