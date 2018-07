Vagas no ensino superior sobem, mas pouco, pelo terceiro ano consecutivo

Este ano haverá 50.852 vagas nas universidades e politécnicos portugueses, mais 14 em relação ao ano passado. As candidaturas começam esta quarta-feira e terminam no dia 7 de agosto.

De acordo com os dados divulgados pela Direcção-Geral do Ensino Superior (DGES), revelados esta quarta-feira, mais de metade das vagas (28138) pertencem às universidades

Os cursos de Engenharia e Técnicas afins (onde não se incluem os cursos de Engenharia Civil) continuam a representar a maior fatia, com 9.277 lugares por preencher, mais 200 do que no ano passado. Seguem-se as áreas das Ciências Empresarias ( com 7.607), e da Saúde, que este ano abriu com menos 30 vagas.

Apesar da redução das vagas nos cursos do Porto e de Lisboa, estes continuam a ser os distritos com mais vagas disponíveis em todo o país: quatro em cada 10 vagas são em universidades e politécnicos da capital e do Porto.

No total, Porto e Lisboa perderam 1.066 vagas este ano.

A Universidade de Lisboa continua, no entanto, a ser a instituição de ensino com mais vagas abertas: no ano lectivo 2018/2019 serão 7.278, menos 383 em relação ao ano passado.



A Universidade do Porto perderá 230 vagas.



A redução de vagas deverá, em teoria, elevar a média de entrada do último colocado. O ano passado o curso que registou a média mais elevada foi o curso de Engenharia Aeroespacial, no Instituto Superior Técnico (U. Lisboa), com 18,80, seguido de Engenharia Física Tecnológica, na mesma instituição de ensino, com 18,75 valores.



Todas as médias dos últimos colocados, bem como as vagas a preencher, estão disponíveis nesta tabela interativa onde pode explorar os dados.



Os cinco cursos com maior número de vagas em 2016/2017:

Direito - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (445 vagas) Direito - Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (334 vagas) Enfermagem - Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (320 vagas) Medicina - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (295 vagas) Enfermagem - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (285 vagas)

Os cinco cursos com a média de entrada mais elevada o ano passado: