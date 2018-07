David Carmo e a vitória contra a Noruega. "Mostrámos o que viemos cá fazer"

David Carmo, defesa da seleção portuguesa sub-19, quer comemorar uma vitória frente à Itália no dia do seu aniversário.

O jogador do Braga acredita que a vitória na estreia mostrou o valor da seleção portuguesa: "Foi um bom desempenho logo no início da competição. Mostrámos o que podemos fazer e o que viemos cá fazer. O nosso objetivo é ganhar todos os jogos e assim garantimos automaticamante o lugar no Mundial do próximo ano. É essa a nossa mentalidade".

"Temos de encarar o jogo como todos os outros. Vimos parte do jogo de ontem e é para entrar com tudo e ganhar. É especial poder comemorar o meu aniversário nesse dia com os meus colegas. A vitória seria um bom presente. Somos muito unidos, dentro e fora do campo, e isso é muito importante. Essa união revela-se em campo. Frente a Itália temos de jogar coesos e não podemos facilitar para poder atingir a vitória", concluiu o central, em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Futebol.



A seleção orientada por Hélio Sousa treinou esta terça-feira, em Vaasa, em prepração para a partida frente à Itália, que tem data marcada para a próxima quinta-feira, às 18h30.