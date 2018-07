Grupo pró-Brexit multado por violar leis de financiamento de campanhas

A Comissão Eleitoral do Reino Unido anunciou esta terça-feira que multou o grupo oficial de campanha a favor do Brexit por violação das leis de financiamento de campanhas antes do referendo de 2016. O caso já foi entregue à polícia nacional.

O organismo eleitoral indica que a campanha Vote Leave trabalhou com outro grupo pró-Brexit, o BeLeave, que gastou 675 mil libras (cerca de 758 mil euros) em pagamentos à empresa Aggregate IQ para usar dados dos utilizadores de redes sociais a favor da sua causa, sob o plano comum de ver aprovada a retirada do Reino Unido da União Europeia.

"Encotrámos provas substanciais de que dois grupos trabalharam nesse plano comum, sem declararem esse trabalho comum e sem cumprirem os limites legais de despesa [em campanha]", indicou Bob Posner, diretor de financiamento político e regulação da Comissão Eleitoral.

Por causa da violação, a Vote Leave foi multada em 61 mil libras (cerca de 68 mil euros). A Comissão Eleitoral também decidiu referenciar David Halsall, a pessoa responsável por aquele grupo, e Darren Grimes, fundador do BeLeave, à polícia por terem prestado falsos testemunhos sobre as despesas com a campanha.