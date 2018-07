Tancos. CDS-PP quer ouvir general Rovisco Duarte e ver lista do material recuperado

O CDS-PP requereu esta terça-feira a audição urgente do chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, no Parlamento, para prestar esclarecimentos sobre a recuperação do material furtado da base de Tancos em junho do ano passado.

No requerimento, que deu hoje entrada na Assembleia da República, os deputados João Rebelo e António Carlos Monteiro requerem também que "seja facultada à Comissão de Defesa Nacional a listagem completa do material recuperado".

O CDS-PP sublinha que as "informações tornadas públicas" este sábado no semanário "Expresso" "contrariam as afirmações prestadas" pelo general Rovisco Duarte em outubro de 2017 relativamente à recuperação do material militar furtado na base militar de Tancos quatro meses antes.



"Lamentavelmente, um ano depois, permanecem por apurar integralmente os factos e as eventuais responsabilidades decorrentes do incidente acima referido", argumenta o CDS-PP no requerimento, recordando uma nota da Presidência da República sobre o assunto que foi divulgada este sábado.

Assim, o CDS-PP "solicita, com a maior urgência, a realização de uma audição com o Chefe do Estado-Maior do Exército na Comissão de Defesa Nacional para um cabal esclarecimento das informações supramencionadas".