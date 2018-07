Tribunal Constitucional deixa prescrever multas a partidos e a políticos

O Tribunal Constitucional deixou passar o prazo para cobrar multas aos partidos políticos portugueses e a mais de 20 dirigentes partidários por irregularidades detetadas nas suas contas em 2009.

A notícia está a ser avançada pela TSF, que consultou os acórdãos da alta instância judicial relacionados com essas multas agora prescritas, onde são revelados os atrasos na cobrança e a extinção do processo de contraordenação que custaria milhares de euros a partidos e políticos.

Uma das razões para os atrasos foi que o Constitucional decidiu, no início de 2017, suspender o processo de aplicação das coimas até que os deputados aprovassem uma nova lei sobre o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, por temerem que a atual lei fosse inconstitucional.

Nos anos anteriores a 2009, não foi tomada a mesma decisão e as multas foram efetivamente aplicadas.

Com esta decisão, aponta ainda a TSF, livraram-se do pagamento das coimas quase todos os partidos com representação parlamentar - PS, PSD, BE, PCP e Os Verdes - bem como partidos sem assentos na Assembleia da República, nomeadamente o PND, o MMS, o MPT, o PCTP/MRPP, o PDA e o PPV.

Quanto a personalidades políticas, ficaram sem multas 24 tesoureiros dos partidos, entre eles o socialista Jaime Freitas, o social democrata Luís Marques Guedes, o democrata-cristão João Almeida, o bloquista Rogério Moreira e os comunistas Alexandre Araújo e Manuela Santos.