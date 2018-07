Os novos centrais, os titulares e o "velho" capitão Luisão

Jardel e Rúben Dias estão na linha da frente nas contas de Rui Vitória para assumirem a titularidade na equipa principal do Benfica, nas competições a sério. Uma decisão que "é normal" para o antigo jogador João Manuel Pinto.

A Bola Branca, o ex-central lembra o "bom desempenho" de ambos no final da temporada passada e por isso entende como natural a aposta, para esta nova época, nos primeiros jogos oficiais, no português e no brasileiro.

"Em termos defensivos o Benfica melhorou imenso na parte final da época. Estando ambos, Rúben e Jardel, bem fisicamente, o Rui Vitória vai iniciar os jogos com estes jogadores", adianta.

João Manuel Pinto reconhece que Luís Filipe Vieira reforçou em quantidade e em qualidade o centro da defesa, com a contratação dos argentinos Conti e Lema, "bons jogadores", reconhece o antigo central das águias, mas não serão uma dor de cabeça para o treinador encarnado.

"Têm que perceber que estão num grande clube e os grandes clubes têm grandes jogadores. Têm que trabalhar e esperar pela sua oportunidade. Nenhum jogador assina para jogar", aponta o ex-internacional português.

Papel importante terá Luisão. O central brasileiro, vai cumprir a sua última época como jogador do Benfica, mas sendo "um simbolo" do clube neste momento, terá um "papel importantíssimo", seja "dando o corpo às balas", seja "apoiando os colegas".

Luisão, Jardel, Rúben Dias, Conti e Lema, são os centrais à disposição de Rui Vitória para a nova temporada, Lisandro está de saída do Benfica.