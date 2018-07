Madeira Rodrigues: "Não escondo o gozo que me daria enfrentar Bruno de Carvalho"

Pedro Madeira Rodrigues, em entrevista a Bola Branca, admite que a nível pessoal gostava de ir a eleições contra Bruno de Carvalho, apesar de não ser o melhor para o futuro do Sporting.

“Obviamente não escondo o gozo que me daria pessoalmente de enfrentar Bruno de Carvalho nesta fase. Já tive um debate com ele o ano passado, em que ganhei largamente, e estava numa situação muito mais frágil do que estou. Agora é ele que está frágil. Mas não sei se isso será assim tão positivo para o Sporting, e acima de tudo estão os interesses do clube.”, revela o candidato.

Madeira Rodrigues, assume-se como um candidato capaz de “conciliar o Sporting e os sportinguistas” numa altura em que o clube está dividido, e defende um projeto “cimentado, pensado e trabalhado”, com uma forte aposta na estrutura do futebol e o apoio de glórias dos leões, como é o caso do antigo guarda-redes Ricardo, de Marco Aurélio ou Balakov.

“Se calhar o ano passado teria sido mais difícil, não sendo eu uma pessoa tão conhecida. Agora este ano com esta notoriedade, as pessoas conhecendo-me, vendo em mim esta integridade, sportinguismo e competência, é mais fácil estar a fazer esta equipa", defende.

A solução financeira

Pedro Madeira Rodrigues garante que vai conseguir manter a maioria da SAD leonina devido à solução financeira que tem preparada caso vença as eleições e que isso é um ponto a favor já que não vê "mais ninguém com soluções financeiras”.

“Vamos ter uma entidade de parceiros do Médio Oriente, que vão garantir um grande empréstimo obrigacionista de cerca de 100 milhões de euros”, revela.

O candidato pede um regresso aos valores do Sporting numa altura em que os sportinguistas se habituaram a “pouca verdade”: “O Sporting precisa de verdade, e seria um péssimo sinal agora estas pessoas da Comissão de Gestão dizerem que não são candidatos e depois serem. É isso que o clube não precisa”.

Pedro Madeira Rodrigues é um dos oito candidatos à presidência do Sporting, no próximo dia 8 de setembro.