Claudio Ranieri: a solução de Madeira Rodrigues que pode custar as eleições

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, sabe que a mudança de treinador é um risco que lhe pode custar as eleições. Em entrevista a Bola Branca, o candidato abordou, também, as mudanças de clube de Rui Patrício e William de Carvalho.

A olhar para “o médio e longo prazo” do fututo dos leões, Madeira Rodrigues vê a contratação de Claudio Ranieri como alguém que pode trazer vitórias para o clube num projeto que tem que ser pensado a “quatro anos”. Mas, e se as vitórias já existirem com José Peseiro, nas jornadas que antecedem as eleições marcadas para 8 de setembro?

“Sei que a situação fica mais complicada para mim, porque sei como funciona a questão emocional dos adeptos e o Peseiro passa a não ser tão mau como diziam, caso ganhe na Luz [Benfica-Sporting está marcado para 26 de agosto]”, afirma o candidato.

Madeira Rodrigues defende que os problemas do Sporting não devem ser tratados com facilitismo e sabe que pode "perder as eleições" devido à vontade de querer trocar José Peseiro por Claudio Ranieri. Ainda assim, a aposta no treinador italiano é para manter.

Os regressos e as saídas

Para o candidato a conferência de imprensa dada por Bruno Fernandes “foi muito importante” de forma a acabar-se com a ideia do aumento salarial do médio português.

“Foi muito importante que não fosse verdade a questão do aumento salarial de Bruno Fernandes, porque isso ia cair muito mal no balneário, quase como se beneficiasse o infrator. Quem rescindiu ser beneficiado em relação aos que não rescindiram nunca poderia ser bom.”, comenta Madeira Rodrigues.

Quanto a William e a Rui Patrício, gostava de os ter no plantel, mas acredita que era a hora dos dois jogadores saírem do Sporting. Apesar de que, na opinião do candidato, esperava que tivessem escolhido “bons clubes”.

“O mínimo é que eles escolham bons clubes. Tenho pena que o William, com todo o respeito, tenha escolhido o Bétis e que o Rui Patrício, com respeito também, tenho ido para o Wolverhampton. Sair do Sporting para esses clubes é descer em termos de carreira”, finalizou o candidato às eleições do Sporting.