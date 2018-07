Leonel Pontes analisa. Mudança para a "Juve" pode provocar mudanças na seleção

A mudança de Cristiano Ronaldo para a Juventus pode levar a mudanças na própria seleção nacional.

Leonel Pontes, antigo técnico adjunto de Portugal e ex-treinador de CR7 no Sporting, explica que o selecionador vai estar atento ao que muda no capitão da equipa das quinas em face da sua transferência para uma nova "casa competitiva".

"O que o seleccionador vai fazer é observá-lo, acompanhá-lo e perceber que tipo de comportamentos táticos poderão ser alterados em relação ao que o Ronaldo tinha. Haverá alterações também na seleção, com Ronaldo noutro clube? Depende da forma como Ronaldo se posicionará... Porque, no fundo, o selecionador tenta sempre trazer dos clubes as melhores práticas dos jogadores, com vista a introduzi-las na seleção... Os selecionadores tentam adaptar aquilo que se faz nos clubes ao modelo de jogo da seleção", justifica Pontes, para quem Ronaldo vai manter a palavra dada na hora da apresentação em Turim: não renunciará à seleção. Aliás, razões para continuar não faltam.

"Acaba de fazer um contrato com níveis de motivação elevados e, estando neste contexto competitivo, não vai renunciar à seleção. Não tenho dúvidas que, nos próximos anos, o seu contributo vai ser muito forte", acredita o técnico de 46 anos, em declarações à Bola Branca, atualmente a orientar o Jumilla da Segunda Divisão B espanhola.