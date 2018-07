Tim Cahill retira-se da seleção australiana

Tim Cahill anunciou, esta terça-feira, a retirada da seleção australiana.

Aos 38 anos, o médio decidiu colocar um ponto final no percurso com a seleção da Austrália. Cahill esteve presente em quatro mundiais com os "Soceroos": Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014 e Rússia 2018.

Cahill tornou-se numa das maiores lendas do futebol australiano, e marcou um recorde de 50 golos em 107 jogos.

No comunicado feito nas redes sociais, Tim Cahill agradeceu todos os que "apoiaram" o médio ao longo dos anos e admitiu que "vai ter saudades de marcar com a camisola da Austrália".

Ao longo da carreira, Cahill passou pelo Millwall, Everton, NY Red Bulls, Shanghai Shenhua, Hangzhou Greentown e Melbourne City, antes de regressar ao Millwall na temporada passada. Atualmente, o médio está sem clube, depois de terminar contrato com o clube do segundo escalão inglês.