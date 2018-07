Multidão no Dragão para comprar bilhetes para a Supertaça

O FC Porto colocou à venda, esta terça-feira, os bilhetes para a Supertaça frente ao Desportivo das Aves.

A bilheteira do Estádio do Dragão abriu as dez da manhã e não tardou para que a fila se estendesse. Os bilhetes estrão à venda nos próximos dois dias exclusivamente para sócios com lugar anual na nova temporada. Os ingressos estão à venda por cinco, 10 e 15 euros.

A partida da Supertaça entre o FC Porto, campeão nacional, e o Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal, tem data marcada para dia 4 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro, às 20h45.