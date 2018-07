Sete cursos nacionais entre os 50 melhores do mundo

Portugal tem sete cursos que se encontram no top 50 mundial das suas áreas científicas. O ranking de Xangai por disciplinas foi divulgado esta madrugada.

Avança o “Público” que o curso de engenharia marítima da Universidade de Lisboa - com a melhor classificação nacional (4.º lugar) - tem por base o trabalho realizado pela engenharia naval do Instituto Superior Técnico (IST).

A universidade do Porto (12.º) e o Politécnico de Bragança (33.º) surgem entre as 50 melhores na área da tecnologia alimentar. Já o curso de eletrotecnia do IST está no 10.º, sendo que é deste mesmo instituto que aparece a melhor classificação (45.º) no curso de engenharia civil.

O curso de engenharia química da universidade do Porto ocupa o 41º posto desta listagem.

Esta tabela é a mais antiga do mundo e conta com 500 instituições em cada uma das 52 disciplinas avaliadas. No total estão representadas 15 instituções de ensino nacionais, das quais 12 são universidades públicas.

A lista de Xangai engloba mais de 1.400 universidades de 80 países.