Pablo Santos quer "colocar dúvida" nas escolhas de Abel

Pablo Santos, novo reforço do Braga, quer "colocar dúvida" na cabeça de Abel e lutar por um lugar na equipa minhota.

O novo central dos arsenalistas não terá vida fácil na luta por um lugar, até porque, de momento, o Braga tem mais cinco jogadores para a posição: Raúl Silva, Bruno Viana, Ricardo Ferreira, Rosic e Lukic. Ainda assim, Pablo Santos diz estar a aprender com todos:

"Cheguei para trabalhar, pôr dúvida na cabeça do treinador. Vou dar o meu melhor para conseguir uma vaga na equipa. Tenho aprendido muito com os outros jogadores, dão-me conselhos e ainda estou a tentar aprender", disse o defesa de 26 anos, em declarações à imprensa, citado pelo jornal "O Jogo"

Pablo Santos fez um balanço positivo do arranque dos trabalhos do Braga: "Está a correr bem, vou procurar fazer o meu melhor e ajudar os meus colegas. Estou a tentar adaptar-me o mais rápido possível e vou tentar jogar mais jogos que no ano passado. O clube vai lutar por objetivos mais altos que não conseguiu no passado. Temos de tentar fazer o nosso melhor a cada jogo".

Pablo Santos juntou-se ao Braga vindo do Marítimo neste mercado de transferências. O central brasileiro chegou a Portugal na temporada passada e realizou 25 jogos com a camisolas dos insulares.