Passageiros não compreendem fim do primeiro Alfa da manhã

Antes das seis da manhã, são vários os passageiros que chegam à estação do Oriente, em Lisboa, para apanhar o primeiro Alfa da manhã, rumo ao Porto. Esta terça-feira, foram surpreendidos com a notícia da supressão da ligação a partir de 5 de agosto.

"Normalmente, está cheio, não costuma ter muitos lugares vazios", diz um dos passageiros, antes de entrar para a sua carruagem.

Dos vários passageiros entrevistados pela Renascença, muitos salientaram a importância de chegar ao Porto antes das 9h00, facto que lhes permite não perder horas de trabalho. "Uma pessoa chega a Campanhã por volta das 8h45 e tem tempo para executar o dia de trabalho normal", diz um passageiro. O Alfa Pendular seguinte sai de Lisboa às 7h00 e só chega à Invicta perto das 10h00.

As alternativas passam pela utilização do avião ou do carro. "Não é tão conveniente como o comboio. O avião acaba por ser mais caro e no caso do carro não me permite ir a trabalhar no caminho", desabafa uma passageira.

"Indo sozinho, compensa-me ir de comboio, em vez de ir de viatura. Vou de comboio sempre que posso", acrescenta outro passageiro.

A CP vai acabar com a primeira ligação da manhã do Alfa Pendular entre Lisboa e Porto a 5 de agosto. A partir dessa data não será possível chegar ao Porto de comboio antes das 9h45. A primeira ligação passará a ser um Intercidades que deve chegar à Invicta às 9h46.